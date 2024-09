Programação do Rock in Rio hoje (19/9): shows, horários e onde assistir

Imagem: Rock in Rio/Divulgação

O Rock in Rio 2024 retorna hoje com muitas atrações para seus últimos quatro dias de shows. Nesta quinta-feira (19), os fãs poderão acompanhar apresentações de grandes artistas como Will Smith e Ed Sheeran.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

Confira a programação completa desta quinta-feira:

Palco Mundo