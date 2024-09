No Rock in Rio, pop genérico de Charlie Puth não tem erros... nem acertos

Na música pop, às vezes o total é menor que a soma das partes. Charlie Puth, terceira atração do palco Mundo nesta quinta (19), é um típico exemplo do fenômeno. Compõe, toca, produz e canta, tudo com razoável competência. Mas nunca supera o caráter genérico — lembra Bruno aqui, Timberlake ali, Bieber acolá. Só que aguado, sem sal. Sempre exultante sob os refletores, Charlinho parece não acreditar que merece estar ali. Olha, ele pode estar certo.

QUASE BLACK

Puth e banda entram em cena levando um groove jazz-funk que chega a surpreender. É a abertura de "How Long".

FREIO DE MÃO PUXADO

O show tem duas marchas. Há os números mais animadinhos, como "Charlie Be Quiet!" e o falso power-pop de "I Don't Think that I Like Her". E há as baladinhas, com melismas vocais e solinhos de piano. Puth encerra uma delas, "No More Drama", com breve citação a "Garota de Ipanema".