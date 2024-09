Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do bebê que esperam; assista

Luan Santana, 33, e Jade Magalhães, 31, revelaram que serão pais de uma menina.

O que aconteceu

O casal publicou nas redes sociais um vídeo do momento em que descobriram o sexo do bebê. A gravação começa em preto e branco, com os dois vendados e sujando um ao outro tinta. Depois, o vídeo ganha cores, eles tiram a venda e veem que suas roupas estão pintadas de cor-de-rosa.

Nos comentários da publicação, muitos fãs parabenizaram os papais de primeira viagem. "Eu sabia, pai de menina! Que Deus abençoe muito!", escreveu uma internauta. "Vem, meteorinha!", brincou outra, numa referência a "Meteoro", hit do cantor.