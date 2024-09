Letícia Spiller recorda tentativa de sequestro em bastidores do Xou da Xuxa

O coronel militar Wagner Villares, que participou da operação, confirmou que o criminoso nutria uma paixão platônica por Spiller. "Ele falou que a intenção deles era levar a Letícia. Disse: 'Nós vamos levar ela e a russa'. Nós presumimos que fosse a Xuxa. Mas ele deixou claro que era apaixonado pela Letícia", contou o policial, em depoimento recente ao documentário "Pra Sempre Paquitas" (Globoplay).

Letícia só descobriu que era o alvo principal dos sequestradores após o fim das gravações do dia. "Quando eu cheguei ao teatro, me esconderam isso justamente para não me afetar. Só me contaram no final do dia. Fiquei bem impressionada. Foi realmente assustador", recordou ela, para a mesma produção.