Justin Timberlake se declara culpado e imagens de trânsito são seladas

Justin Timberlake, 43, se declarou culpado por "dirigir com a capacidade prejudicada" e as imagens de sua prisão podem ficar seladas.

O que aconteceu

As imagens da câmera corporal de trânsito e da prisão do artista não serão divulgadas após concordância das partes em selá-las. O Gabinete do Promotor Público do Condado de Suffolk informou o TMZ depois da solicitação do vídeo nesta quarta-feira (18).

O cantor chegou a um acordo legal para encerrar o caso na semana passada. Com a declaração de culpa, a acusação de embriaguez ao volante foi retirada, conforme divulgou o jornal.