Grávida, Duda Reis revela se pretende ter mais filhos

Ela contou também que ainda não fez a opção por parto normal ou cesárea nesta primeira gestação. "Vai ser do jeito que Deus quiser e minha filha quiser. Eu não estou neurótica com isso. Prefiro me surpreender. Tenho uma médica maravilhosa ao meu lado e confio nela. Minha médica vai sugerir o que é melhor para nós, e vai ser incrível."