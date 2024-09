Gisele Bündchen aparece em documentário vestida de paquita fazendo show

Gisele Bündchen, 44, pode ser vista no documentário 'Pra sempre Paquitas' (Globoplay).

O que aconteceu

A produção do documentário resgatou um vídeo raro de Gisele, para ilustrar a atração. Nas imagens, que podem ser vistas no segundo episódio, a top model brasileira aparece com 12 anos fazendo show ao lado de outras meninas, vestida de paquita. "Todo mundo queria ser uma paquita, até a Gisele", diz Xuxa Meneghel, no doc.

Quando mais nova, Bündchen se apresentava em clubes de sua cidade no Rio Grande do Sul. Ela cantava músicas do repertório do primeiro disco das Paquitas, lançado em 1989.