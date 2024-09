Dieguinho: Com treta geral, A Fazenda conseguiu instaurar ranço em 4 dias

Com vários "nichos de tretas", o reality ainda não tem "dois grupões" formados — o que é ótimo, avalia Kerline. "Achei que Babi fosse ser uma mosca morta, mas já vi que ela não vai levar tapa na cara de graça", disse.

Já Larissa tem soado "forçada" nas polêmicas — "muito bem instruída" e com uma cabeça diferente do BBB em que participou. "Meu medo é ela se destemperar", avalia Kerline. "É legal ter polêmica, mas com dose moderada".

Outra peoa que preocupa é Suelen. "Ela já brigou com todo mundo", disse Kerline. "Temos uma treta generalizada, o que é muito bom".

É a primeira semana. Todo mundo está desesperado para ser visto e notado, porque quem é bonzinho não tem visibilidade e tempo de tela. A Fazenda é isso: causar Kerline

Brigas sem motivo podem saturar

Dieguinho diz que não é normal o ritmo acelerado de tretas e brigas do elenco dessa temporada. "Isso tudo é desespero e vontade dessas pessoas de não sair na primeira semana".