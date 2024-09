Claudia Raia diz que estimular Enzo a se masturbar é seu papel de mãe

Ela destacou que não raro os homens iniciam a vida sexual sem sequer conhecer a parte íntima feminina. "Eles não conhecem nem o órgão feminino, eles não sabem o que dá prazer a uma mulher [no sexo], não sabem nada, porque foram enfiados numa prostituta que o pai levou, filme pornô e assim é, acabou, isso é sexo".

A famosa ressaltou que a educação sexual fez parte da vida de Enzo e Sophia, 21, assim como fará com o caçula, Luca, 1. "Eu não criei meus filhos assim, não criei o Enzo assim, não criarei o Lucca assim e muito menos a Sofia. Em algum momento da vida você precisa falar disso e precocemente para que seja normalizado. A masturbação é uma coisa absolutamente normal, ela não pode ser proibida".

Raia contou que Enzo tinha uma placa na porta do quarto para sinalizar que estava se masturbando. Durante participação no programa Surubão, no mês passado, ela relatou que a placa era para que o filho não fosse interrompido em seu momento íntimo. Na ocasião, a famosa explicou que a plaquinha escolhida tinha a frase "sexo em progresso" e era o indicativo de que Enzo não queria ser incomodado.

Claudia Raia é mãe de Enzo e Sophia, frutos de sua relação com Edson Celulari. Ela também é mãe de Luca, 1, de seu atual casamento com Jarbas Homem de Mello.