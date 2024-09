A Fazenda 16: Larissa revela desejo por Sacha: 'Queria uns beijinhos'

Larissa Tomásia confessou na madrugada dessa quinta-feira (19) seu desejo de beijar Sacha Bali na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No quarto, em conversa com Luana Targino, a influenciadora confessou querer uma aproximação do ator. "Eu queria dar uns beijinhos nele", disse.

Larissa, no entanto, disse ter receio de "perder o foco" no jogo caso engate um relacionamento sério com ele.