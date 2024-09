Thelma Assis fala de diagnóstico raro da mãe: 'Um verdadeiro livramento'

Thelminha aproveitou para fazer um alerta sobre a importância da realização de exames de rotina para todas as pessoas. "A medicina preventiva é algo que tem que fazer parte do hábito de vida das pessoas. Você tem que colocar na sua agenda, nos seus objetivos... Dá uma olhada com cuidado na sua saúde. [...] Eu, como médica, também sou e tento ser essa ferramenta, esse instrumento na minha família e comigo também, com o meu corpo. É o mínimo de respeito que a gente pode dar para nós mesmos, nossa saúde é tudo e com ela a gente vai longe", disse ela.