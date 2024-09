Influenciadora diz que gastou R$ 800 mil em plásticas; veja antes e depois

Thalita Zampirolli, 35, contou ter investido mais de R$ 800 mil em procedimentos estéticos no rosto e no corpo.

O que aconteceu

A influenciadora digital listou as intervenções a que já se submeteu. "Fiz rinoplastia, coloquei prótese de silicone nos seios duas vezes, refinamento vaginal, afinamento do queixo e transplante capilar", enumerou ela, em conversa com a revista Quem.

Embora seja vaidosa de carteirinha, Thalita afirmou não colocar a saúde em risco em nome da beleza. "Sou uma mulher consciente de tudo, pois sempre procurei os melhores médicos para me acompanhar."