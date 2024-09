Luísa Sonza não quer mais falar da vida pessoal: 'Não interessa ao público'

Luísa Sonza, 26, falou sobre a fase atual da carreira e da vida pessoal.

O que aconteceu

A cantora enxerga o ato de compor como uma atividade terapêutica para si. "Eu vivo o tempo todo para a música. Eu sonho com música. Sou completamente casada com a música. Qualquer coisa que eu passar, vou escrever ou cantar para ficar bem. Não tem outra forma de ver o mundo. Nem uso nenhuma droga porque minha mente já é criativa demais", filosofou ela, em conversa com a revista Glamour.

Hoje, Luísa não permite mais que as fofocas sobre sua vida particular lhe tirem a paz. "A Luísa de agora não compactua com o caos. Antes o caos me alimentava. Eu achava que, para estar em andamento, tudo precisava acontecer. Tive uma criação um pouco conturbada entre meus pais, sempre tendo que lidar com alguma coisa. Isso me trouxe, desde criança, um movimento em círculo. Hoje em dia, não compactuo mais com isso. É difícil me tirar do prumo. Quero bem pouca adrenalina, estou ótima assim! Ah, 'mas falaram de você'... Não quero nem saber. Não, não vou ter mais uma úlcera por causa disso."