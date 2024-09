Kate Middleton volta ao trabalho pela 1ª vez desde o fim da quimioterapia

Durante o tratamento de câncer, ela continuou envolvida no projeto. De acordo com o jornal The Telegraph, ela recebia atualizações sobre as atividades do comitê.

Kate divulgou o diagnóstico em março

Na ocasião, a princesa não especificou qual o tipo de câncer que está enfrentando. Ela afirmou apenas que foi diagnosticada em exames feitos após uma cirurgia abdominal, em janeiro.

Ela chegou a passar mais de dois meses sem ser vista em público, o que levou a especulações nas redes sociais. "William e eu estamos fazendo de tudo para processar e lidar com isso em particular, por nossos filhos. Como vocês podem imaginar, isso levou tempo. Levou tempo para que eu me recuperasse de uma grande cirurgia e iniciar meu tratamento. Mas, o mais importante: levou tempo para explicarmos tudo a George, Charlotte e Louis de forma apropriada, garantindo que vou ficar bem", explicou ela, quando informou que estava tratando a doença.

No dia 9 de setembro, Kate anunciou o fim da quimioterapia. "Meu foco agora é fazer o que posso para me manter livre do câncer. Ainda que eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e para a recuperação total é longo, e devo continuar a receber cada dia como é", disse em vídeo postado no Instagram.