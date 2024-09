Filha de Silvio Santos mostra coleção de relógios com a voz do apresentador

O "relógio do Baú", produzido pela marca Talking, era um item exclusivo para quem comprava o carnê do Baú da Felicidade. O relógio tinha a função de anunciar as horas com a voz do Silvio Santos.

