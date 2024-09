Destaque em 'Renascer', Samantha Jones curte férias em Paris com a namorada

Samantha Jones, 26, aproveitou o fim das gravações de "Renascer" (Globo) para tirar férias em Paris ao lado da namorada, a também atriz Manu Morelli, 23.

O que aconteceu

A intérprete de Zinha abriu, em suas redes sociais, um álbum de fotos com registros da viagem. Nas imagens, as 'pombinhas' aparecem conhecendo pontos turísticos da capital francesa e também curtindo momentos ao ar livre junto das amigas que as acompanharam ao passeio.

Nos comentários do post, famosos como Lara Tremouroux, 27, e Ana Cecília Costa, 51, marcaram presença. "Impossível! Queria estar junto!", derreteu-se Lara. Já Ana Cecília limitou-se a comentar com emojis de coração.