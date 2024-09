Daiana Garbin atualiza estado de saúde da filha: 'Temos muito pela frente'

Daiana Garbin falou sobre o estado de saúde da filha Lua, de 4 anos, diagnosticada com retinoblastoma, quando ainda tinha 11 meses de vida.

O que aconteceu

A jornalista contou que a herdeira segue fazendo tratamento no GRAACC. "A Lua está bem e segue em acompanhamento no GRAACC. Ainda temos muito pela frente. Enquanto isso, vamos equilibrando o tratamento com a vida ativa de uma criança de 4 aninhos muito sapeca, alegre e inteligente!", disse ela em uma entrevista a revista Vogue.

Após três anos de tratamento, ela disse que seguem uma rotina rigorosa de exames, mas que a vida da menina está cada vez mais próxima do normal. "Somos muito atentos, muito rigorosos com a rotina de exames necessária para que tudo corra bem. Já estamos no terceiro ano de tratamento, então aprendemos muito. A gente se esforça para ter um dia a dia normal entre um compromisso e outro do tratamento."