Dado Dolabella abre o jogo sobre relação com Zilu: 'Gratidão eterna'

Dado Dolabella, 44, falou abertamente sobre sua relação com os familiares da namorada, Wanessa Camargo, 41.

O que aconteceu

O ator admitiu que não é santo da devoção da sogra, Zilu Camargo, 66 - mas tem total respeito por ela, como mãe da mulher a quem ama. "Nossa relação, depois do BBB 24 (Globo), ficou mais cada um no seu quadrado. [Mas] só tenho a agradecer a ela pela vida da Wanessa. Ela é mãe do amor da minha vida, então eu tenho gratidão eterna a ela", afirmou ele à revista Quem.

Dado confessou se relacionar melhor com o sogro, Zezé di Camargo, 62, e com a esposa dele, Graciele Lacerda, 43. "Não tenho nem palavras para descrever o Zezé. Ele é uma figura inacreditável, e a Graci também. E estão felizes agora com a Clarinha [filha que esperam] para trazer ainda mais clareza para os caminhos."