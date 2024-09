Chico: 'Foi a pior noite de Festival do Estrela da Casa: de mal a pior'

Bárbara, que teve a oportunidade de assistir ao vivo as apresentações dentro dos Estúdios Globo, contou que a experiência é diferente. "A gente sente que são coisas que a tv não consegue captar. Pessoalmente você vê o braço tremendo, a tensão entrando no palco, acho que faz ter uma empatia maior."

Ao assistir a Unna e o Gael, me pareceu que eles estavam mais preocupados com a coreografia do que com a música. Eles querem ser divos. Muita coreografia e eles perdiam o fôlego, parecia um karaokê.