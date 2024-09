Demi Moore fala sobre salário em 'Striptease': 'Me senti humilhada'

Demi Moore, 61, recordou o escândalo midiático que provocou ao estrelar "Striptease" (1996). Ela recebeu à época um cachê de US$ 12,5 milhões (R$ 68,2 milhões, na cotação atual) pelo filme, o que a tornou a atriz mais bem paga do mundo.

O que aconteceu

Equiparar-se salarialmente a outros grandes astros do cinema gerou rivalidade não só com as mulheres, mas também com os homens. "Com 'Striptease', parecia que eu tinha traído as mulheres. Com 'G.I. Jane', parecia que eu tinha traído os homens. Mas o que acho interessante é que, quando me tornei a atriz mais bem paga, por que, naquele momento, a escolha foi me derrubar?", reclamou ela, em entrevista ao The Interview, podcast do jornal The New York Times.

À época de "Striptease", Demi era casada com Bruce Willis, 69, que também figurava entre os nomes mais bem remunerados de Hollywood. "Não se tratava de me comparar a ele. Sim, eu via o que ele recebia, mas era mais sobre: 'Por que não eu? Se estou fazendo o mesmo trabalho, por que não?'"