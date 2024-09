Ana Castela faz tour por novo ônibus e leva padre para bênção; assista

A sertaneja contou que o ônibus não vai demorar a rodar pelas estradas. "Tá tudo limpo agora, mas daqui dois dias já vai acabar tudo. Amei!", disse ela.

A boiadeira também chamou um padre para abençoar o veículo. No vídeo, Ana aparece rezando ao lado do religioso dentro e fora do ônibus.

Ana Castela vive uma fase de muitas conquistas em sua vida, como sua primeira indicação ao Grammy Latino. A cantora ainda se apresentará pela primeira vez no Rock in Rio no próximo sábado (21).