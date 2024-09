Amanda Meirelles revela que BBB lhe fez perceber inseguranças sobre o corpo

Amanda Meirelles revelou que descobriu que tinha inseguranças com seu corpo durante sua participação no BBB 23.

O que aconteceu

A médica contou que o confinamento no programa fez ela perceber que tinha inseguranças relacionadas ao seu corpo e que esse acabou sendo um de seus maiores conflitos no reality. "Muitas coisas que eu achava que eram bem resolvidas, lá eu descobri que não eram. Sempre tive problemas com meu corpo, mas nunca tinha prestado atenção.", disse ela durante participação no Sem Censura, da TV Brasil.

A campeã do BBB 23 disse que sentia vergonha de usar biquíni durante o tempo que ficou na casa e que criou mecanismos para disfarçar o desconforto. "Eu tentava me enganar, de que era bem resolvida com meu corpo. Tinha mecanismos de defesa pra mim mesma. Até que de repente eu olhei e ai quando eu via todo mundo entrando na piscina e eu ficava do lado de fora, ou se não eu pegava, tirava a roupa e saía correndo e pulava na piscina. Na minha cabeça ninguém estava vendo. Então, são coisas que aí eu parei para perceber".