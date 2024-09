A Fazenda 16: Yuri cai no choro por treta: 'Cara do mal quer me alfinetar'

Yuri Bonotto caiu em lágrimas hoje (18) ao falar de seu desentendimento com Gilson, ex-affair de Gracyanne, em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Yuri disse para os colegas Sacha Bali e Gui Vieira que Gilson é "do mal". "Ele está espalhando mentiras sobre sim", disse.

O ex-bombeiro da Eliana chegou a chorar e disse que não veio à Fazenda para brigar. "Não queria brigar com ninguém", disse. "Vem o cara do mal querendo me alfinetar, me tirar do sério".