Vanessa Lopes faz desabafo sobre rosto com acnes: 'Autoestima lá embaixo'

Vanessa Lopes, 23, está enfrentando uma crise de acne.

O que aconteceu

Na noite desta segunda-feira (16), a influenciadora digital voltou a gravar um vídeo sem filtro ou maquiagem. A ex-BBB contou aos seguidores que está com a autoestima baixa por conta das espinhas no rosto.

Além disso, a ex-BBB disse que está fazendo tratamento com um forte remédio para acne há 27 dias. "Vai fazer um mês, e esse é o estado da minha pele. É, galera, babado. Não aguento mais".