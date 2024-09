'São Sylvester': corrida em SP celebra Stallone e 2ª temporada de série

A cidade de São Paulo foi palco da corrida de rua "São Sylvester" em homenagem ao icônico ator Sylvester Stallone, 78. Com participantes fantasiados com personagens marcantes de seus filmes, o evento também marcou a aguardada chegada da segunda temporada da série "Tulsa King".

A "São Sylvester", um belo trocadilho com a São Silvestre, famosa corrida que acontece sempre no último dia do ano, teve a largada às 9h do último sábado (14), no Jardim Botânico de São Paulo. O evento contou com percursos de 6 km para corredores e 3 km para caminhada.

Apesar do clima seco que tem assolado São Paulo e outros estados, e da densa mancha de fumaça causada por queimadas, os corredores desfrutaram da paisagem exuberante do Jardim Botânico. Com vários pontos de hidratação à disposição, os atletas enfrentaram um percurso desafiador, marcado por longas subidas e descidas sinuosas entre a vegetação.