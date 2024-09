Raquel Brito sobre torcida de Davi: 'Quem eu pedir, eles vão pra cima'

Em uma conversa na academia de A Fazenda 16 (Record), Raquel citou a torcida de seu irmão Davi, campeão do BBB 24.

O que aconteceu

Camila introduziu o assunto, comentando com os presentes. "Você não acha que as pessoas tem muito medo da torcida do Davi?"

Raquel concordou. "Na verdade, o medo de me botarem na Roça é que, quem eu pedir, eles vão partir pra cima."