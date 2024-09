Quinota cai da escada e quase perde o bebê em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de terça-feira (17), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zefa Leonel pede que Tia Salete guarde segredo sobre a gravidez de Quinota. Quinota garante a Torquato Tasso que Artur saberá de seu bebê no momento certo.

Artur ajuda Blandina com seus investimentos, sem perceber que a moça está apaixonada por ele. Benvinda convence Seu Tico Leonel a deixar que Margaridinha cuide de sua vida. Deodora se alia a Nivalda.

Guilherme Tell sofre ao perceber que Nastácio e Caridade estão juntos. Tia Salete tem uma visão sobre o dia em que deu à luz. Margaridinha volta a trabalhar com Vespertino.