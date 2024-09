MariMoon revela que já negou entrar no BBB e A Fazenda 'um milhão de vezes'

MariMoon ainda disse que gostaria de entrar no reality "The Circle", da Netflix, uma competição online em que os participantes precisam criar estratégias para seus perfis "sobreviverem" dente os demais. "É maravilhoso", explica. "Já teve participação de Spice Girls e é focado em redes sociais. As pessoas têm que ser influentes, e você pode até ser fake. É genial".

MariMoon estreia videocast para 'geração MTV'

Ao lado de Titi Müller, MariMoon estreia hoje (17) a nova temporada do videocast Acessíveis no Canal UOL.

Segundo a apresentadora, o programa é voltado para a geração que cresceu assistindo à MTV. "Procuramos entender com quem estávamos falando (…) porque marcamos uma geração", conta. "Queremos falar com essas pessoas, que já não são adolescentes".

A apresentadora diz que o programa de entretenimento também abordará assuntos mais tensos e importantes. "É um mix de emoções, ninguém fica enjoado", conta.