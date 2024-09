Grupo ARTMS se apresenta pela primeira vez no Brasil em show inédito

O ARTMS foi uma criação do próprio Jaden Jeong, mente por trás do LOONA, que havia saído da empresa anterior e criado a MODHAUS, casa atual do grupo. Lá, uma das subunits mais amadas do LOONA, as OEC (Odd Eye-circle), formadas por Kim Lip, JinSoul e Choerry se reuniu novamente, agora com a adição da Heejin e HaSeul. As cinco redebutaram oficialmente em maio de 2024 com um dos melhores discos lançados esse ano: "Dall".

OEC: uma unit de luxo

É impossível falar de ARTMS sem explicar da reunião e importância da unit Odd Eye Circle, que debutou lá em 2017, ainda no "projeto LOONA", cujo nome era "A Garota do Mês"; as integrantes do grupo foram apresentadas antes do debut oficial, num formato diferente —e eficiente— que, aos poucos, foi consolidando uma enorme comunidade de fãs.

Um desses debuts foi OEC, com as integrantes Kim Lip, JinSoul e Choerry, que anos mais tarde, depois da saída conturbada da antiga empresa, redebutariam como a primeira unit do ARTMS. Em 2023 elas lançaram o disco "Version Up", todas produzidas por Jaden Jeong.

Jaden Jeong: mente brilhante vs fãs

Jeong é um nome controverso dentro de alguns fandoms, principalmente entre Orbits (fãs do LOONA), mas o produtor é, sem dúvidas, excelente em produzir obras muito acima da média. Agora com ARTMS e Triple S, o CEO da MODHAUS é um diretor criativo brilhante, e reconquistou a confiança dos fãs quando as ex-LOONA assinaram contrato com ele depois de todo caos contratual que viveram anteriormente.