Filho de Mário Gomes se pronuncia após despejo de mansão

João Pallma, 18, um dos dois filhos do ator Mário Gomes, 71, com a atual esposa, Raquel Palma, se manifestou no Instagram após ser despejado com o pai, a mãe e o irmão da mansão onde moravam no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O rapaz, postou um trecho da Bíblia e se posicionou sobre o ocorrido. "Na Terra enfrentaremos diversas injustiças, mas quando partirmos, e um dia iremos, Deus não irá falhar no seu julgamento. Pense bem antes de sacanear ou prejudicar alguém, principalmente uma família. A Justiça de Deus não falha, nunca falhou e nunca falhará".

Ao ser despejado, Mario apareceu pichando uma das paredes da casa como forma de protesto, afirmando que a medida foi 'inconstitucional'. De acordo com o jornal Extra, o imóvel foi leiloado para quitar dívidas trabalhistas de costureiras que trabalharam em uma antiga confecção de propriedade do ator, no Paraná.