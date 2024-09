BBB e Túnel do Amor: Larissa Tomásia entra na Fazenda e coleciona realities

Larissa Tomásia foi anunciada ontem (16) no elenco de A Fazenda 16 (Record), o terceiro reality show de sua carreira.

Aos 25 anos, em 2022, a pernambucana foi confinada na Casa de Vidro e conseguiu entrar no BBB 22 (Globo) ao lado de Gustavo Marsengo

Ela entrou na quarta semana de jogo e ficou marcada por transmitir informações distorcidas entre grupos da casa, além de enxergar uma indireta curiosa no ato de seu colega de condimento. No episódio, Pedro Scooby jogou no lixo um limão — o "emoji" de Larissa dentro do programa.