Barraco pode transformar personal de Gracyanne em namoradinho do Brasil

No primeiro dia de A Fazenda 16 (Record), Gilson de Oliveira e Yuri Bonotto, protagonizaram uma discussão acalorada que precisou ter intervenção da produção, que advertiu os peões.

Em trechos mostrados durante o programa, Yuri se ofendeu com um comentário feito por Gilson sobre suas roupas antes da estreia do programa. Numa dinâmica ao vivo, Gilson e Yuri voltaram a bater-boca, apesar do personal ter se desculpado pelo que foi dito sobre seu visual.

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram a briga de estreia do programa. "O bombeiro está bem vtzeiro, ele entrou para render. Achei forçado e exagerado. Adorei a reação do Gilson que não arregou", opinou Chico. "Mas vi que o pessoal na internet começou a se posicionar a favor do personal."