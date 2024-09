Arthur Aguiar diz que traições a Maíra Cardi ainda atrapalham sua carreira

Arthur Aguiar, 35, admitiu que a polêmica gerada em torno de suas traições a Maíra Cardi, 41, na época em que eram casados, ainda atrapalha sua carreira artística.

O que aconteceu

Aguiar explicou que a polêmica afasta marcas para publicidade, mas não afeta suas empresas. "Nos meus negócios não me atrapalha, mas me atrapalha na imagem para eu feche publicidades. E me incomoda as pessoas falarem, sim, principalmente elas falarem sobre muitas coisas que elas não sabem, afirmarem coisas que não fazem a menor ideia, mas hoje me incomoda menos", declarou durante participação no programa No Lucro.

Ele destacou que sua série de traições a Cardi "não é um problema novo, mas um problema que ainda se arrasta até hoje". "Ainda tem um pouco dessa questão [as marcas pensarem]: 'Ah, não sei, ele é muito polêmico, ele é muito não sei o quê...', mas na verdade eu não sou um cara polêmico, eu sou cara que tive uma polêmica, mas não um cara polêmico."