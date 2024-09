Após confessar seus crimes, Jéssica é presa em 'Família É Tudo'

No capítulo de terça-feira (17), da novela "Família É Tudo" (Globo), Jéssica confronta Electra. O capanga de Hans rende Luca e Murilo.

Leda fica em choque ao descobrir que foi enganada por Ubaiara/Youssef. Lupita se mobiliza com a proximidade de Guto.

Murilo e Luca conseguem se livrar do capanga e voltam para ajudar Electra. Ubaiara se declara para Leda. Frida/Catarina janta com Edgar no restaurante da galeria.