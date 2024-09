Após café com Ana Maria, Sabrina Sato leva marmita para a mãe: 'Muito boa'

Sabrina agradeceu a Braga pelo convite para participar do Mais Você. "Não tinha forma mais especial de começar meu dia! Obrigada, Ana Maria e toda a produção, por mais uma vez me receberem com tanto carinho no Mais Você! Ana, você é sinônimo de força e autenticidade, e sempre foi uma referência para mim, além de uma inspiração para nós, mulheres. Obrigada mais uma vez pelas palavras cheias de amor! Te amo", escreveu ela no feed do Instagram.