Amanda Kimberlly posta cliques inéditos de Helena, sua filha com Neymar Jr.

Amanda Kimberlly, 30, exibiu novas fotos da filha, Helena, de dois meses.

O que aconteceu

A menina, que é fruto do breve affair que a modelo teve com Neymar Jr., 32, esbanjou fofura nos registros inéditos. Amanda publicou as imagens nos stories de seu perfil do Instagram.

Na manhã desta terça-feira (17), Kimberlly fotografou a bebê e postou. "Bochechas x bochechas", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.