A Fazenda: parcial mostra os escolhidos do paiol para morarem na sede

Com o início de A Fazenda 16, conhecemos também os oito nomes do Paiol, que disputam quatro vagas para morarem na casa grande. Albert Bressan, Cauê Fantin, Gabi Rossi, Geovana Chagas, Gizelly Bicalho, Vinicius D'Black e Vivi Fernandez brigam pela permanência no reality.

O que diz a enquete

Às 08h, o nome mais votado para sair do paiol era Vivi Fernandez, com 18,31% dos votos.

Seguido da dançarina estão Vinicius D'Black, com 17,65% e Geovana Chagas, com 17,63%.