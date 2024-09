A Fazenda 16: parcial UOL mostra peão disparado para vencer o Paiol

Com o início de A Fazenda 16 (Record), oito nomes foram anunciados no Paiol. Albert Bressan, Cauê Fantin, Gabi Rossi, Geovana Chagas, Gizelly Bicalho, Vinicius D'Black e Vivi Fernandez disputam as quatro vagas restantes. Uma enquete UOL mede a preferência do público.

O que aconteceu

Às 22h desta terça-feira (17), Cauê é o mais votado. O influenciador aparece com 28,48% dos votos.

Em segundo lugar, Geovana aparece com 17,91%.