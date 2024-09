Nóbrega diz por que parou de fazer piada de 'loira burra' com Carla Perez

Carlos Alberto de Nóbrega, 88, revelou que parou de fazer piadas sobre "loira burra" com Carla Perez, 46, para não atrapalhar a audiência de A Praça É Nossa (SBT).

O que aconteceu

Nóbrega explicou que um dos "raríssimos erros" cometidos em décadas de A Praça foram as piadas pejorativas com mulheres. "Os raríssimos erros que nós tivemos eu consegui corrigir. Um deles é negócio de mulher. A Praça estava dando uma caída [na audiência] quando surgiu 'Pantanal' na Manchete, tinha uma mulher que tomava banho de rio, uma sensação, falei vou começar a colocar mulher gostosa no programa e foi um erro", declarou no podcast Boa Noite, Brasil.

O humorista disse que fez as alterações após uma funcionária do Ibope atribuir a queda na audiência ao teor "machista" de A Praça. "Ela falou: 'como telespectadora [considero] o seu programa machista. Você bota loira burra, mulher de perna de fora... E as mulheres, não têm nada bonito lá para se ver?'".