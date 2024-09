No Rock in Rio, show do Incubus ficou parecendo ensaio para retorno em 2025

A sensação do show do incubus foi a de que estava faltando alguma coisa. Talvez por terem feito uma versão reduzida da turnê atual de celebração de 20 anos do álbum "Morning View". Foi uma boa apresentação, mas não engrenou. Quando veio o "agora vai", acabou a apresentação. Talvez a banda de rock alternativo precisasse de mais tempo para deixar os fãs contemplados de verdade. Os covers ganharam a simpatia do público que não conhecia as músicas da banda mas acompanhava o show. Eles voltam ao Brasil em 2025. Hoje parece ter sido um ensaio.

HITS

Mesmo com a proposta de celebrar o álbum que completa 20 anos, o público queria mesmo era ouvir hits nostálgicos dos anos 2000. Tanto que os momentos mais entusiasmados do show foram os "Wish You Were Here", "Ana Molly", "Pardon Me" e "Drive".

COVERS

Os covers que a banda engatou nas suas músicas fizeram o show crescer e levantaram a animação daqueles que acompanhavam sem conhecer muito bem o repertório. Phill Colins e Beatles animaram o público.