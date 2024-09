No Rock in Rio, setentões do Deep Purple mantêm dignidade e pique

Todas as bandas pesadas que tocaram no "dia rock" do Rock in Rio devem algo ao Deep Purple. (Menos o Black Pantera.) A instituição do hard rock inglês fechou o Palco Sunset no domingo (18). Segue ativa, mas há muitos anos só avança na base da inércia. E da fidelidade dos fãs, que nunca deixariam de valorizar a presença de três membros da fase dourada: o vocalista Ian Gillan, Roger Glover (baixo) e Ian Paice (bateria). A galera "canta" até os solos do guitarrista Simon McBride, o "garoto" de 45 anos que substituiu, em 2022, o anterior Steve Morse. Show sem surpresas, nem desvios do repertório da atual turnê. Considerando o respeito devido aos septuagenários, nesse caso o previsivel ganhou ares de dignidade.

CLÁSSICO É CLASSICO

A solene e algo sinistra "Mars, the Bringer of War", peça do compositor erudito Gustav Holst (1917), é usada na abertura do show.

VOVÔ GAROTO

O volume do microfone de Gillan começa muito baixo, mas logo sobe. O veterano (79 anos) se esforça visivelmente para levar "Highway Star" com os agudos de 50 atrás. Chega a dar uma discreta tossidinha depois do primeiro refrão. A garganta esquenta durante as próximas músicas, melhorando o desempenho em números como "Into the Fire" e "When a Blind Man Cries". Nesta última, o cantor vai ao limite. E o supera, para delírio da massa.