Lucca define aliados: 'Bomba-relógio, em cima do muro e vira casaca'

Em uma conversa no quarto azul neste domingo (15), Lucca e Leidy avaliaram o posicionamento no jogo dos próprios aliados, Unna X, Matheus Torres, Evellin e Nicole Louise.

Lucca: "Evellin está em cima do muro, Nicole está neutra, Matheus bomba-relógio e Unna em cima do muro. Falo bomba-relógio no bom sentido, mas qualquer hora ele vira a casaca aqui e f****."

Leidy: "E desde o acontecimento do Gael, eu já estou me preparando para a qualquer momento levar de novo. É aquele gatilhozinho."