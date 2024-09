Carolina Dieckmann celebra 46 anos e mostra foto rara com o primogênito

Nesta segunda-feira (16), Carolina Dieckmann completa 46 anos e compartilhou alguns registros da comemoração nas redes sociais.

O que aconteceu

A celebração aconteceu neste domingo (15), e a atriz posou ao lado de amigos e do marido, Tiago Worcman. "O start do novo ano foi assim", escreveu.

Em outro registro, a artista aparece com o filho mais velho, Davi Frota, 25 anos, fruto do seu antigo relacionamento com Marcos Frota. "O coração mais lindo do mundo. Me deu a sorte de nascer de mim", declarou.