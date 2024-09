Após perder casa em leilão, Mário Gomes se nega a deixar imóvel

Mário Gomes, 71, recusou-se a deixar a mansão onde vivia com a família na praia de Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ). O imóvel foi leiloado para pagamento de dívidas trabalhistas do ator.

O que aconteceu

Mário divulgou um vídeo em que aparece pichando a parede da residência com a frase "Não vou sair". "É inconstitucional! Poxa vida, que absurdo é esse? Não é possível uma injustiça dessas! Tenho todas as provas, tenho testemunhas, tenho tudo. Só tenho esta casa!", bradou ele na gravação, publicada em seu perfil no Instagram.

Na legenda do post, o ator incluiu hashtags com os nomes de Jair Bolsonaro, 69, e Pablo Marçal, 37. "Não vou sair! A minha família não merece passar por isso. Conto com vocês neste momento."