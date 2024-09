Adélia Soares se manifesta após ser indiciada por associação criminosa

Adélia também destacou que seu caso não tem correlação com a operação que prendeu Deolane no começo deste mês. Bezerra, que é representada por Soares, é acusada de lavagem de dinheiro e foi presa em uma investigação que apura práticas de jogos ilegais no Brasil. Na ocasião, a mãe da influenciadora, Solange, também foi detida. As duas seguem presas no sistema prisional de Pernambuco.

Entenda o caso

Segundo investigação da polícia, Adélia de Jesus Soares se associou à máfia chinesa para abrir empresas de fachada de jogos de azar no Brasil.

A advogada e ex-participante do BBB 16 teria aberto uma empresa chamada Playflow com documentação falsa em Suzano (SP). A Playflow tem sede nas Ilhas Virgens Inglesas.

Ainda segundo a investigação, a Playflow recebia dinheiro de jogos ilegais no Brasil, como o "Tigrinho".

A investigação também detectou que instituições de pagamento sem autorização do Banco Central do Brasil movimentaram cerca de R$ 2,5 bilhões em operações cambiais fraudulentas para possibilitar a remessa das apostas ao exterior. Para lastrear essas operações, fraudavam os nomes dos remetentes usando CPFs de pessoas mortas.