Wanessa comenta chegada de filha de Zezé: 'Diferente uma irmã aos 40 anos'

Wannessa Camargo, 41, conversou com o Gshow sobre a chegada de Clara, a nova filha de Zezé di Camargo, 62, com Graciele Lacerda, 43.

O que aconteceu

Na entrevista dada durante o 2º dia Rock in Rio, a filha mas velha do sertanejo disse estar com a expectativa alta para a chegada da caçula do pai. "A gente está na expectativa para a Clarinha chegar, o que vai ser lindo, né?"