Música juntas? Shakira grava vídeo com Anitta em boate de Miami; assista

Shakira e Anitta foram vistas curtindo a badalada boate Liv em Miami, na Flórida (EUA) e câmeras no local chamaram atenção para possível colaboração na madrugada de ontem para hoje.

O que aconteceu

Era madrugada deste domingo (15) quando a boate Liv compartilhou Stories no Instagram com as cantoras latinas. No vídeo, Shakira dança na frente de Anitta enquanto a colombiana mira a câmera.

Shakira apresentou na boate sua nova música "Soltera", ainda sem lançamento oficial.