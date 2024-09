Ex-BBB Rodrigão conta como filhos reagiram ao saber de sua doença

Dor persistiu e preocupou o ex-BBB. "E eu comecei a ficar um pouquinho preocupado. No meio da tarde melhorou um pouco, eu fui buscar as crianças na escola, só que quando eu retornei para casa, ficou um pouco mais forte. O dia foi passando, eu fui tomando remédio, coloquei as crianças para dormir."

Assim que eu coloquei as crianças para dormir, a dor ficou insustentável. Eu não conseguia fazer nada, eu deitei no chão, suava e vomitava. E aí fui para o hospital.

Rodrigão

Primeiros exames detectaram tumor. "Passei a madrugada toda fazendo exames, muitos exames com muita dor. Já nesses primeiros exames, foi detectada uma massa, um tumor de quase 13 centímetros, uma bola. [...] Fui transferido logo de manhã para um outro hospital e fiz uma mini cirurgia."

Os médicos entravam e me passavam diagnóstico: 'eu acho que realmente é muito grande para ser algo simples'. Todos eles diziam que muito provavelmente era um câncer. Depois que eu voltei para casa, saiu o resultado da biópsia. A gente perguntou, ele disse que era benigno. Ele me deu um papel, a gente comemorou muito, agradeceu muito a Deus por essa cura.

Rodrigão

Recuperação será longa. "Enfim, agora eu tenho um longo período de recuperação em casa, foi uma cirurgia muito grande, mas Deus me deu essa segunda chance. Deus me deu essa segunda chance. Eu não vou desperdiçar um segundo da minha vida."