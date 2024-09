Poze do Rodo fica noivo no palco e rouba cena no dia do rock

Poze do Rodo nem precisava ter ficado noivo no meio do show para roubar a cena para o funk e o trap no dia do rock do Rock in Rio, neste domingo (15). Ele fez uma apresentação inspirada no Espaço Favela, cheio de fãs e funcionários que pararam o trabalho para assistir ao MC.

"Sei que hoje é dia de rock, pessoal veio para escutar rock. Mas quem conhece vai quebrar 'com nós'", disse ele no começo do show. A figura mais carismática do trap carioca brilhou mesmo fora do dia dedicado ao estilo.

PITBULL ROMÂNTICO

O "pitbull do funk" amansou e pediu em casamento no meio do show, em cima do palco, a influencer Vivianne Noronha, com direito a se ajoelhar e entregar aliança e flores. Antes disso, o MC família de 25 anos chamou três dos seus cinco filhos ao palco para cantar com eles. O autotune estava ligado e o público deu suspiros de fofura com as vozes infantis autotunadas.