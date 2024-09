Jane's Addiction se desculpa após agressão de vocalista à guitarrista

O incidente ao qual a banda se referia aconteceu durante um show em Boston na última sexta-feira (13).

Enquanto cantava "Ocean Size" em um show em Boston, Perry Farrell começou a emitir grunhidos e gritar "f*** you" repetidas vezes na direção do guitarrista, que tocava no palco. Então, aos berros, o vocalista se direcionou para Navarro e deu um empurrão em seu ombro.

Farrell partiu para cima de Navarro aos gritos de "f*** you" enquanto o instrumentista calmamente tenta contê-lo segurando com o braço. O cantor se desvencilha e o ataca com cotoveladas.

Logo, ele é contido por membros da equipe e da banda que pedem que ele pare. São necessários quatro homens para segurá-lo, enquanto Farrell dispara socos pelo ar e o público assiste a briga.

Depois de conseguirem tirá-lo do palco, o show foi encerrado abruptamente. Navarro, o baixista Eric Avery e o baterista Stephen Perkins, voltaram para o tablado onde se despediram da público.